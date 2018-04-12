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Tesla начнет выпускать компактный кроссовер в следующем году
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    Tesla начнет выпускать компактный кроссовер в следующем году

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    Tesla начнет выпускать компактный кроссовер в следующем году

    Москва, 12 апреля. Американская компания Tesla начнет выпускать компактный кроссовер Model Y в следующем году. Об этом сообщает издание Reuters.

    Как стало известно, электрокроссовер начнут выпускать в ноябре следующего года. Первоначально кроссверы Model Y будут выпускать на американском заводе во Фримонте, а спустя два года запустят производство на территории Китая. Сообщалось, что новый кроссовер будет выходить на базе модели Tesla Model 3.

    Напомним, что основатель автомобильной компании Tesla Илон Маск заявил, что в 2019 году выйдет сразу два автомобиля. После выхода Tesla Model Y планируют выпустить электропикап.

    Автор: Алексей Громов
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