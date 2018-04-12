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Путин рассказал, когда пройдет первое испытание новой сверхтяжелой ракеты
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    Путин рассказал, когда пройдет первое испытание новой сверхтяжелой ракеты

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    Путин рассказал, когда пройдет первое испытание новой сверхтяжелой ракеты

    Москва, 12 апреля. Первое испытание российской новой сверхтяжелой ракеты планируется провести через 10 лет, сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин.

    Об этом глава государства рассказал при осмотре павильона «Космос» на ВДНХ в Москве, объяснив, что для испытаний на космодроме Восточный необходимо построить специальный стартовый комплекс.

    «Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет», — отметил он.

    Путин пояснил, что создавать сверхтяжелую ракеты и стартовую площадку для нее нужно параллельно, чтобы они появились одновременно.

    Напомним, разработка российской сверхтяжелой ракеты уже началась. РКК «Энергия» было выделено 1,6 миллиарда рублей для создания эскиза, который должен быть готов до конца октября 2019 года. Планируется, что сверхтяжелая ракета сможет доставлять более 80 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн до Луны. Также в проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн соответственно.

    Автор: Василий Котов
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