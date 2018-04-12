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ОЗХО проведет встречу по инциденту в Солсбери 18 апреля
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    ОЗХО проведет встречу по инциденту в Солсбери 18 апреля

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    ОЗХО проведет встречу по инциденту в Солсбери 18 апреля

    Гаага, 12 апреля. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проведет специальную встречу 18 апреля. Она будет посвящена произошедшему в британском Солсбери, сообщает агентство Reuters.

    «ОЗХО проведет специальную встречу по Солсбери в следующую среду», — говорится в тексте.

    Отмечается также, что в ходе встречи будет затронута тема инцидента в британском Солсбери. В частности, будет обсуждаться доклад ОЗХО, подготовленный по результатам собранных на месте происшествия образцов химического вещества.

    Напомним, что в начале марта в британском Солсбери были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находились в бессознательном состоянии. По версии британских следователей, Скрипалей отравили с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», произведенного в РФ.

    Москва отрицает любые обвинения в нападении на Скрипалей.

    Автор: Дима Оленин
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