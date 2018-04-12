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Путин: Россия не собирается выходить из международных программ по космосу
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    Путин: Россия не собирается выходить из международных программ по космосу

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    Путин: Россия не собирается выходить из международных программ по космосу

    Москва, 12 апреля. Россия не собирается выходить из международных программ по космосу, в том числе с США, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. Глава государства также заверил, что все планы будут реализованы, для этого есть все возможности.

    «Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить», — подчеркнул президент при осмотре павильона «Космос» на ВДНХ.

    Он также напомнил, что у России в рамках в этих программ есть «партнеры и по Луне, и потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз».

    Кроме того, Путин указал на то, что у Москвы для реализации планов есть и технологии, и желание. Отметил он и финансовые возможности, которые возрастают. «Все эти планы будем реализовывать, они интересные, нужные и для страны, и для всего человечества», — заверил лидер страны.

    Автор: Алексей Громов
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