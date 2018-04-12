ФАС не получала жалоб на рост цен после ослабления рубля

Москва, 12 апреля. В российскую Федеральную антимонопольную службу не поступали жалобы на повышение цен в магазинах после ослабления рубля, сообщил начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Многие хозяйствующие субъекты в 2015 году пользовались экономической ситуацией и пытались поднять цены на свои товары и услуги. В ФАС проводили соответствующие проверки, рассказал Андрей Тенишев в кулуарах «Юридического форума России», организованного изданием «Ведомости».

«Сейчас такого нет, жалобы вот сейчас не поступали», — отметил Тенишев.

Таким образом он ответил на вопрос о том, поступали ли в ФАС жалобы на повышение цен в связи с введением со стороны США санкций против РФ и ослаблением курса национальной валюты.

В ведомстве добавили, что будут следить за развитием ситуации. Начальник управления ФАС добавил, что если не будет объективных экономических причин для роста цен, то ФАС будет пресекать действия хозсубъектов.