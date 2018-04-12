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Украинского офицера понизили в звании за красный флаг на марше против фашистов
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    Украинского офицера понизили в звании за красный флаг на марше против фашистов

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    Украинского офицера понизили в звании за красный флаг на марше против фашистов

    Киев, 12 апреля. Командир воинской части Нацгвардии в Кривом Роге был понижен в звании после того, как его подчиненные вышли на марш по случаю победы над фашистами в годы Великой Отечественной войны и вынесли красный флаг.

    «По итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечен командира части 3011 по решению высшей аттестационной комиссии главного управления Национальной гвардии он был понижен в должности», — цитируют украинские СМИ представителя Нацгвардии.

    Напомним, что сам марш состоялся в феврале этого года. Бойцы нацгвардии вышли на улицу с красными флагами, после чего в ведомстве было инициировано внутреннее расследование, а полиция возбудила уголовное дело.

    На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, который приравнивает символику коммунистического и нацистского режимов, а также запрещает ее публичную демонстрацию. В связи с этим множество украинских городов и улиц, носивших советское название, были переименованы. Так, например, украинский Днепропетровск было решено переименовать в Днепр.

     

    Автор: Антон Соколов
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