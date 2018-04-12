Трамп пожелал удачи Помпео на слушаниях по утверждению его госсекретарем США

Вашингтон, 12 апреля. Американский лидер Дональд Трамп пожелал удачи Майклу Помпео на слушаниях в комитете Сената Конгресса Соединенных Штатов по иностранным делам, которые приурочены к его утверждению на пост госсекретаря. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Good luck to Mike Pompeo during his Confirmation Hearing today. He will be a great Secretary of State! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

«Желаю удачи Майклу Помпео на его сегодняшних слушаниях по утверждению. Он будет отличным госсекретарем!» — написал он.

Напомним, в середине марта 2018 года президент США Дональд Трамп уволил прежнего главу Госдепартамента страны Рекса Тиллерсона. Майкл Помпео на тот момент занимал должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В настоящее время обязанности госсекретаря исполняет первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Джон Салливан.