«На Луну? Полетим!»: Путин подтвердил развитие лунной программы РФ

Москва, 12 апреля. В ходе посещения тематической экспозиции на ВДНХ в Москве президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что Россия продолжает работу над своей лунной программой. Президент встретился на ВДНХ с советскими и российскими космонавтами.

Президент пожал руки всем космонавтам и тепло обнял депутата Госдумы Валентину Терешкову — героя Советского Союза и первую женщину-космонавта в мире. Космонавты спросили у Путина о состоянии российской лунной программы.

«На Луну? Полетим!» — уверенно ответил Путин.

Напомним, на данный момент российская лунная программа предусматривает возрождение прямого изучения спутника Земли с помощью автоматических межпланетных станций. Первая из них, «Луна-25», должна отправиться уже в следующем году. В дальнейшем планируется двойная миссия «Луна-Ресурс», включающая орбитальный и посадочный модули.