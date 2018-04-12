Истребитель ВВС Греции упал в Эгейское море

Афины, 12 апреля. Истребитель ВВС Греции Mirage 2000–5 упал в Эгейское море. По данным греческих СМИ, незадолго до падения истребитель перехватил самолеты турецких военно-воздушных сил.

Предположительно, истребитель упал в воду недалеко от острова Скирос. Туда направлен отряд греческой береговой охраны, однако на данный момент пилот не найдет, сообщает греческий телеканал TV ERT. Смог ли пилот катапультироваться при падении, неизвестно.

Как сообщили СМИ, истребитель в составе звена из двух самолетов осуществлял патрулирование в момент перехвата истребителей ВВС Турции.

Ранее, отмечает британский Express, греческие солдаты обстреляли вертолет ВВС Турции над островом Ро.Правительство Греции обвинило турецких военных в провокации.

Отметим, Греция и Турция на протяжении многих лет спорят из-за контроля над Эгейскими островами, акватории вокруг них и их воздушного пространства. ВВС Турции регулярно пролетают над островами, что в прошлом неоднократно приводило к воздушным боям с греческими силами.