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Мир не заметит выхода Украины из СНГ: эксперты отреагировали на заявление Порошенко
Украина
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    Мир не заметит выхода Украины из СНГ: эксперты отреагировали на заявление Порошенко

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    Мир не заметит выхода Украины из СНГ, считают эксперты

    Выход Украины из СНГ в мире может остаться незамеченным. На геополитическую обстановку это не повлияет, уверены эксперты.

    Сегодня президент Петр Порошенко дал поручение начать процедуру вывода Украины из Содружества независимых  государств. С обращением к кабинету министров он выступил на киевском форуме по безопасности.

    «Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения о прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ», — заявил украинский президент.

    Также Порошенко уверен: необходимо «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске».

    «Когда Украина выступала как учредитель СНГ, руководство страны многие документы подписывало с оговорками, а некоторые не подписывало и вовсе, — сообщает в интервью Федеральному агентству новостей президент центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислав Ищенко. — Вспомните, когда Грузия выходила из СНГ, Тбилиси все же сохранил ряд выгодных для себя договоров. Думаю, Украина намерена пойти по тому же пути. Те соглашения, которые страна соблюдать не хотела, власти Украины уже давно не выполняют. Ну, или перестанут выполнять в ближайшем будущем. Следовать будут только тому, что выгодно. А вот получится ли это, во многом зависит от других членов СНГ. Страны вправе разорвать все отношения с вышедшим из Содружества государством. Но по отношению к той же Грузии в свое время таких мер не последовало. Украина сейчас рассчитывает на то же самое».

    Мир не заметит выхода Украины из СНГ, считают эксперты

    Решение Порошенко  выйти из СНГ выглядит скорее как пиар-акция. Сейчас в мире про Украину вспоминают все реже, а такой решительный шаг, по мнению экспертов, — повод напомнить о себе.

    «Есть замечательная поговорка: «Баба с возу — кобыле легче». От того, что Украина больше не будет входить в состав СНГ, хуже не станет никому, — отмечает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. — Таким поступком они хлопают дверью не перед Россией, а перед другими странами СНГ. Сейчас Украина сама себя исключает из большой общности государств, объединенных общей историей, географией, экономикой, инфраструктурой, и пытается прибиться к тем, кто, мягко говоря, ее недолюбливает. Украинские власти, думаю, понимают,  что это ни что иное, как красивая политическая акция. Им она может добавить хлопот, а нам не помешает вовсе».

    Также  Петр Порошенко заверил Верховную раду, что намерен пересмотреть договор о дружбе с Россией. По его мнению, он не совместим с правом Украины на самооборону. В соглашении между странами, считает президент, необходимо оставить только те пункты, которые призывают уважать «территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».

    Сегодня в СНГ входят все страны постсоветского пространства за исключением Грузии, Литвы, Эстонии и Латвии. Они вступили в Евросоюз. Быть председателем Содружества независимых государств Украина отказалась еще в 2014 году.

    Автор: Алина Чемерис
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