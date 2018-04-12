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Меркель о «Северном потоке-2»: Украина должна сохранить статус транзитера
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    Меркель о «Северном потоке-2»: Украина должна сохранить статус транзитера

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    Меркель о «Северном потоке-2»: Украина должна сохранить статус транзитера

    Берлин, 12 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на реализацию проекта трубопровода «Северный поток — 2» Украина должна сохранить значение страны — транзитера газа.

    «С одной стороны речь идет об экономическом проекте», — отметила она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

    С другой стороны, «существует единство во мнении, что Украина и впредь должна продолжать играть свою роль как страна-транзитер [газа]», подчеркнула канцлер.

    Меркель о «Северном потоке-2»: Украина должна сохранить статус транзитера

    В конце марта федеральное ведомство ФРГ по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2» на территории Германии. Накануне швейцарская компания Nord Stream 2 AG получила от Финляндии второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

    Автор: Тимур Румянцев
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