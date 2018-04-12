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Кононов рассказал, как ЦСКА сможет обыграть «Арсенал»
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    Кононов рассказал, как ЦСКА сможет обыграть «Арсенал»

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    Кононов рассказал, как ЦСКА сможет обыграть «Арсенал»

    Москва, 12 апреля. Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, за счет чего московский ЦСКА может добиться положительного результата в матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

    «Нужно постараться не размениваться атаками. Играть в атаке, конечно, нужно, но важно и не давать проводить сопернику атаки на скорости, использовать контрпрессинг. Видели в первом матче в Лондоне, что ЦСКА именно этому не уделял внимание – потеряв мяч, не успевали либо возвращаться назад, либо вступать в отбор. В особенности это касается центральной зоны. Трудно сказать, нужно ли для этого возвращать Вернблума в опорную зону – нужно находиться в команде, чтобы делать более глубокие выводы. Например, почему Чалов не играет такое долгое время, а потом выходит в матче с «Динамо», играет активно и забивает гол. Но, в любом случае, даже если Вернблум будет играть центрального нападающего, все вышесказанное не потеряет актуальность», — сказал Кононов.

    Специалист подчеркнул, что, как ранее продемонстрировали итальянские клубы в Лиге чемпионов, — где «Рома» сумела устранить гандикап в три мяча в поединке с «Барселоной», а «Ювентус» был близок к такому же достижению в матче с «Реалом» — ничего невозможного перед вторым поединком нет.

    «Команды, игравшие в Лиге чемпионов, продемонстрировали, что все возможно. Все зависит только от команды, ее настроя и исполнения выбранной тактики. Это запредельная мотивация, конечно – на такой стадии еврокубков. Я лично для себя сделал серьезные пометки в этом плане. Любого соперника можно обыгрывать по сумме матчей, даже разгромно проиграв в первой встрече. Должно сойтись все вместе, но психология играет большую роль. Если игрок не будет верить до игры, то ничего не получится», — подытожил специалист.

    Напомним, в четверг ЦСКА на своем поле примет лондонский «Арсенал». В первом матче команд в Англии подопечные Арсена Венгера разгромили соперника 4-1. Игра начнется в 22.05 по московскому времени. 

    Автор: Константин Тихов
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