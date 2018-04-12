Меню
Россия
Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе о блокировке Telegram
Украина
На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе о блокировке Telegram

    103

    Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе о блокировке Telegram

    Москва, 12 апреля. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе о блокировке ресурса на территории России.

    Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил один из юристов Дурова Павел Чиков.

    «Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram», — написал он.

    Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы приступит к рассмотрению иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России.

    Напомним, иск Роскомнадзора был направлен в суд после того, как администрация Telegram не предоставила ключи шифрования ФСБ. Адвокаты Telegram сообщали, что это невозможно сделать по техническим причинам.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1890
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2050
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    2638
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    698