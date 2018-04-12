Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе о блокировке Telegram
Москва, 12 апреля. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе о блокировке ресурса на территории России.
Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил один из юристов Дурова Павел Чиков.
«Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram», — написал он.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы приступит к рассмотрению иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России.
Напомним, иск Роскомнадзора был направлен в суд после того, как администрация Telegram не предоставила ключи шифрования ФСБ. Адвокаты Telegram сообщали, что это невозможно сделать по техническим причинам.