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Знарок покинет пост главного тренера сборной РФ по хоккею
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    Знарок покинет пост главного тренера сборной РФ по хоккею

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    Знарок покинет пост главного тренера сборной РФ по хоккею

    Москва, 12 апреля. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Илья Воробьев назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в мае этого года в Дании. Олег Знарок будет консультантом Воробьева.

    «Знарок много сделал для нас, выиграл Олимпиаду, четыре медали чемпионатов мира. Он подустал, конечно, психологически», — заявил президент хоккейной федерации.

    По словам Третьяка, на Олега Знарка была большая нагрузка и в петербургском клубе СКА, и в сборной. Олег Знарок покинет пост главного тренера и будет консультантом Воробьева, которого Федерация назначила на должность исполняющего обязанности главного тренера. Также стало известно, что тренер Харийс Витолиньш не поедет на чемпионат мира в Данию. Об этом сообщает РИА Новости.

    Знарок покинет пост главного тренера сборной РФ по хоккею

    Чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России попала в группу А. В групповом этапе российским хоккеистам предстоит сыграть со спортсменами сборных Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Беларуси, Франции и Австрии.

    Автор: Дарья Смолина
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