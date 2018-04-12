Идеальный вариант для современных судов: эксперт оценил единую композитную платформу для ВМФ РФ

В недалеком будущем военно-морской флот России может перейти к созданию кораблей на единой платформе из композитных материалов. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

«Есть уже проекты на бумаге, флоту предлагали комбинации функций тральщика, малого корвета. Я думаю, что за этим очень большое будущее. Потребность в таких материалах есть. Чисто отечественная технология создания надстроек и корпусов из стеклопластика — очень перспективная», — отметил офицер во время визита на Средне-Невский судостроительный завод.

Борисов подчеркнул значимость проведения «очень масштабной реконструкции и воссоздания заново мощностей завода». По его словам, в настоящее время судостроительное предприятие готовит новую площадку для спуска на воду судов длиной 100 метров и шириной 17. Более того, там же созданы два цеха финальной сборки корпусов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин дал оценку технологии строительства кораблей на единой композитной платформе — из стекла и углепластика.

«В настоящее время уже сделаны и апробируются два морских тральщика, с водоизмещением порядка 900 тонн. Это достаточно большой корабль, материалы корпуса которого снижают магнитную, а в каких-то случаях даже радиолокационную заметность. Это идеальный вариант для современных военных судов. Кроме того, новые материалы позволяют при таком водоизмещении разместить больше оружия и полезной нагрузки», — сказал эксперт.

По словам собеседника ФАН, стеклопластик — уникальный материал с малым удельным весом и очень низкой теплопроводностью. При этом композит имеет очень высокую прочность, практически как у стали.

«Но нельзя не отметить, что у таких материалов есть и минусы. Так, если корпус или надстройка не будут обработаны специальным составом, то может происходить так называемое влагонасыщение, утяжеляющее корпус. Кроме того, сам по себе материал подвержен истираемости. Но если наше командование намерено создать модульный проект, то это не проблема», — продолжает военный аналитик.

В последнее время в оборонной отрасли Российской Федерации действительно наметился переход на строительство военной техники модульного типа. Более широкое распространение технология пока получила в сухопутной бронетехнике. На единой платформе «Армата» выпускаются танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15, самоходные установки и т.д. Но теоретически модульная конструкция может быть применена к почти любому виду техники.

«Сейчас вообще-то модульный тип модное дело, по этой технологии строятся корабли типа «Василий Быков», где можно менять оружие. Да, там тоже есть плюсы и минусы, но, тем не менее, очень важно, что происходит такая оптимизация производства военной техники. Это снижает стоимость техники и позволяет ее быстрее ремонтировать в случае повреждения. Так что эту технологию надо использовать», — заключил Дандыкин.

Тральщики проекта 12700 «Александрит» представляют собой новое поколение кораблей противоминной обороны. Они необходимы для поиска и уничтожения мин в акваториях морских военных баз России и ее союзников. Водоизмещение судна составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, а скорость хода при полной загрузке — 16 узлов. Экипаж — 44 человека.