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Эксперт объяснил, почему украинцы не смогут помешать Порошенко выйти из СНГ
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    Эксперт объяснил, почему украинцы не смогут помешать Порошенко выйти из СНГ

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    Эксперт объяснил, почему украинцы не смогут помешать Порошенко выйти из СНГ

    Украина начнет процесс официального выхода из СНГ, соответствующее распоряжение дал Кабмину президент Петр Порошенко.

    «Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — заявил Порошенко

    Также он поручил пересмотреть нормативную базу, которой регулируется членство Украины в содружестве, по задумке президента, она должна максимально соответствовать интересам Киева.

    Петр Порошенко

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что фактически от экономического сотрудничества Украины с другими странами-членами СНГ практически ничего не осталось.

    «То, что произошло, это, скорее, некий пиар-шаг в русле той линии, которую проводит украинская власть, особенно после принятия закона, в котором Россия названа «оккупантом» и «агрессором», — отметил известный политолог.

    Поэтому естественно, что Киев теперь будет выходить из всех организаций, членом которых является Российская Федерация.

    «Понятно, что само по себе участие в многостороннем торгово-экономическом содружестве выгоднее, чем неучастие. Но Украина и так практически не участвовала в жизни СНГ, никаких условий и требований содружества она не выполняет, хотя бы потому, что она не ратифицировала договор. Так что решение выйти из СНГ — формальное и политически мотивированное», — заключил Михаил Погребинский.

    Социолог объяснил, почему рядовые украинцы не смогут помешать Порошенко выйти из СНГ

    Социолог Евгений Копатько назвал выход Украины из СНГ важным символическим шагом Киева, поскольку он подчеркивает последовательность украинских властей в вопросах видения будущего этой страны относительно отношений с Россией.

    «Я вижу в этом даже не сколько символизм, сколько конкретные шаги, направленные на дальнейший разрыв отношений с Россией», — сказал он.

    При этом он допустил, что часть населения Украины в действительности поддерживает движение государства в сторону России, а не в сторону Европы. Но помешать Порошенко рядовые украинцы не смогут.

    «На Украине нет ни сил, ни общественных организаций, которые могли бы прямо об этом заявить. То есть, люди, которые придерживаются противоположной точки зрения, их голос либо не слышат, либо на них оказывается давление, либо физическое воздействие. Вот что там происходит по факту. Сейчас можно говорить лишь о том, что украинская власть действует целенаправленно, системно и очень эффективно на тех направлениях, которые касаются разрыва отношений с Россией. На Украине создан и действует антироссийский проект, который возглавляет нынешняя правящая украинская элита. Это не хорошо и не плохо, просто так получилось, что в украинском политикуме сегодня бытует такая точка зрения», — заключил он.

    Автор: Михаил Блинов
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