Эксперт объяснил, почему украинцы не смогут помешать Порошенко выйти из СНГ

Украина начнет процесс официального выхода из СНГ, соответствующее распоряжение дал Кабмину президент Петр Порошенко.

«Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — заявил Порошенко

Также он поручил пересмотреть нормативную базу, которой регулируется членство Украины в содружестве, по задумке президента, она должна максимально соответствовать интересам Киева.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что фактически от экономического сотрудничества Украины с другими странами-членами СНГ практически ничего не осталось.

«То, что произошло, это, скорее, некий пиар-шаг в русле той линии, которую проводит украинская власть, особенно после принятия закона, в котором Россия названа «оккупантом» и «агрессором», — отметил известный политолог.

Поэтому естественно, что Киев теперь будет выходить из всех организаций, членом которых является Российская Федерация.

«Понятно, что само по себе участие в многостороннем торгово-экономическом содружестве выгоднее, чем неучастие. Но Украина и так практически не участвовала в жизни СНГ, никаких условий и требований содружества она не выполняет, хотя бы потому, что она не ратифицировала договор. Так что решение выйти из СНГ — формальное и политически мотивированное», — заключил Михаил Погребинский.

Социолог Евгений Копатько назвал выход Украины из СНГ важным символическим шагом Киева, поскольку он подчеркивает последовательность украинских властей в вопросах видения будущего этой страны относительно отношений с Россией.

«Я вижу в этом даже не сколько символизм, сколько конкретные шаги, направленные на дальнейший разрыв отношений с Россией», — сказал он.

При этом он допустил, что часть населения Украины в действительности поддерживает движение государства в сторону России, а не в сторону Европы. Но помешать Порошенко рядовые украинцы не смогут.