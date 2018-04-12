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Козловский рассказал о сомнениях во время съемок «Тренера»
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    Козловский рассказал о сомнениях во время съемок «Тренера»

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    Козловский рассказал о сомнениях во время съемок «Тренера»

    Москва, 12 апреля. Режиссер фильма «Тренер» Данила Козловский рассказал о своих страхах из-за реакции футбольных фанатов на его картину.

    Козловский отметил, что при работе над «Тренером» испытывал сомнения, так как опасался реакции футбольных болельщиков не его фильм.

    «Я, конечно, не мог не думать, как фильм будет восприниматься, как фанаты футбола будут любить или не любить его, — констатировал режиссер-дебютант, — но я сторонник того, что когда ты решил делать, надо брать и делать».

    Артист заметил, что его фильм не про спорт, а про людей. Он также признал, что снимать фильм о спорте было рискованно. Козловский объяснил это особенностями производства и неоднозначным отношением к футболу в России.

    Козловский рассказал о сомнениях во время съемок «Тренера»

    Автор: Катерина Тимошенская
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