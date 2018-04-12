Украина надеется получить от МВФ $2 млрд в 2018 году

Киев, 12 апреля. Власти Украины рассчитывает, что в текущем году стране будет выделено 2 млрд долларов Международного валютного фонда (МВФ). Кроме того, Киев надеется на выделение кредитов от Всемирного банка и Европейского союза для наращивания международных резервов Украины.

«В 2018 году НБУ ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, а также получение правительством кредитов ЕС и Всемирного банка, — сообщила в четверг пресс-служба Национального банка Украины. — Это даст возможность увеличить международные резервы до 21,6 млрд долларов на конец текущего года».

По словам замглавы регулятора Дмитрия Сологуба, транш от МВФ может быть получен в третьем квартале 2018 года. При этом из-за «пиковых выплат по внешнему государственному долгу» международные резервы будут сокращаться в 2019–2020 годах.

Напомним, в начале апреля стало известно, что МВФ указал Киеву на необходимость пересмотра цен на газ для украинских граждан.