 «Спасибо, Америка»: Захарова напомнила Трампу, из-за кого ИГ появилось в Сирии

Москва, 12 апреля. Никто не благодарит Америку за «избавление Сирии от ИГ»1, поскольку именно Соединенные Штаты во многом являются причиной возникновения самой одиозной террористической группировки современности, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в ответ на недавний твит президента США Дональда Трампа.

Напомним, в новом сообщении в Twitter президент Трамп осведомился, почему же никто не благодарит Америку, которая проделала «хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от «Исламского государства»1 (террористическая группировка запрещена в России).

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

«В любом случае, Соединенные Штаты, при моей администрации, проделали огромную работу по избавлению региона от ИГ. Почему никто не говорит «Спасибо, Америка»?», — спросил Трамп.

«Просто не все ещё закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ»1, — с иронией ответила Мария Захарова на своей странице Facebook.

Напомним, вторжение Соединенных Штатов в Ирак при поддержке других стран НАТО привело к масштабной гуманитарной катастрофе, массовому наплыву иракских беженцев — как в соседние страны, так и Европу и даже США, и возникновению целого ряда крайней радикальных террористических группировок, которым удалось в условиях хаоса окрепнуть и получить в свое распоряжение большое количество различного вооружения.

Как заявляли члены «Исламского государства», в том числе главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади, многие из них установили связи друг с другом и радикализовались именно в концентрационном лагере, созданном ВС США для сортировки военнопленных иракцев: бывшие военнослужащие армии Саддама Хуссейна поклялись отомстить западному миру, поскольку страдали от невыносимых условий содержания в концлагере и переживали разрушение своей страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.