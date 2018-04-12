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«Спасибо, Америка»: Захарова напомнила Трампу, из-за кого ИГ появилось в Сирии
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    «Спасибо, Америка»: Захарова напомнила Трампу, из-за кого ИГ появилось в Сирии

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    «Спасибо, Америка»: Захарова напомнила Трампу, из-за кого ИГ появилось в Сирии

    Москва, 12 апреля. Никто не благодарит Америку за «избавление Сирии от ИГ»1, поскольку именно Соединенные Штаты во многом являются причиной возникновения самой одиозной террористической группировки современности, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в ответ на недавний твит президента США Дональда Трампа.

    Напомним, в новом сообщении в Twitter президент Трамп осведомился, почему же никто не благодарит Америку, которая проделала «хорошую работу по избавлению Ближнего Востока от «Исламского государства»1 (террористическая группировка запрещена в России).

    «В любом случае, Соединенные Штаты, при моей администрации, проделали огромную работу по избавлению региона от ИГ. Почему никто не говорит «Спасибо, Америка»?», — спросил Трамп.

     «Спасибо, Америка»: Захарова напомнила Трампу, из-за кого ИГ появилось в Сирии

    «Просто не все ещё закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ»1, — с иронией ответила Мария Захарова на своей странице Facebook.

    Напомним, вторжение Соединенных Штатов в Ирак при поддержке других стран НАТО привело к масштабной гуманитарной катастрофе, массовому наплыву иракских беженцев — как в соседние страны, так и Европу и даже США, и возникновению целого ряда крайней радикальных террористических группировок, которым удалось в условиях хаоса окрепнуть и получить в свое распоряжение большое количество различного вооружения.

    Как заявляли члены «Исламского государства», в том числе главарь группировки Абу Бакр аль-Багдади, многие из них установили связи друг с другом и радикализовались именно в концентрационном лагере, созданном ВС США для сортировки военнопленных иракцев: бывшие военнослужащие армии Саддама Хуссейна поклялись отомстить западному миру, поскольку страдали от невыносимых условий содержания в концлагере и переживали разрушение своей страны.

    «Спасибо, Америка»: Захарова напомнила Трампу, из-за кого ИГ появилось в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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