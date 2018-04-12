Сечин рассказал, почему пришел в суд по делу Улюкаева

Москва, 12 апреля. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал, что пришел в суд по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева и дал показания, потому что хотел, чтобы они были учтены судом.

Как отметил Сечин, суд первой инстанции не учел его письменных показаний при рассмотрении дела Улюкаева, поэтому глава «Роснефти» пришел в суд лично, как только такая возможность у него появилась, передает ТАСС.

«Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести», — подчеркнул Сечин.

Напомним, в четверг глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые пришел в суд, где дал показания по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Его допрос проходил в закрытом режиме и длился 1,5 часа.