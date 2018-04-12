Меню
Технологии
Американские инженеры создали рой подводных роботов-ищеек
Украина
На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    Американские инженеры создали рой подводных роботов-ищеек

    50

    Американские инженеры создали рой подводных роботов-ищеек

    Вашингтон, 12 апреля. Американская компания Aquabotix создала необычную разработку для изучения океанских глубин. Речь идет о роботах SwarmDiver, которые представляют собой рой механизмов, управляемых единым центром.

    Внешне SwarmDiver представляют собой желтые трубки с пропеллером, внутри которых находятся датчики. Данные устройства способны двигаться со скоростью 2,2 метра в секунду и работать на глубине до 50 метров. Батареи хватит на 2,5 часа, за это время роботы могут проплыть не менее семи километров. «Начинка» представляет собой электронику самого разного рода — GPS-датчик, измерительный блок, антенна для приема команд от оператора, датчики давления и температуры, и многое другое, пишет издание «Федерал Пресс».

    Данные характеристики позволяют использовать рой этих подводных ищеек для самых разных целей. В частности, они могут быть востребованы для изучения океана или для экологического мониторинга за окружающей средой. Запустить роботов можно как с лодки, так и с берега в зависимости от водоема, где проводится исследование, и поставленных задач.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1890
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2050
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    2638
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    698