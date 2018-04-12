Американские инженеры создали рой подводных роботов-ищеек

Вашингтон, 12 апреля. Американская компания Aquabotix создала необычную разработку для изучения океанских глубин. Речь идет о роботах SwarmDiver, которые представляют собой рой механизмов, управляемых единым центром.

Внешне SwarmDiver представляют собой желтые трубки с пропеллером, внутри которых находятся датчики. Данные устройства способны двигаться со скоростью 2,2 метра в секунду и работать на глубине до 50 метров. Батареи хватит на 2,5 часа, за это время роботы могут проплыть не менее семи километров. «Начинка» представляет собой электронику самого разного рода — GPS-датчик, измерительный блок, антенна для приема команд от оператора, датчики давления и температуры, и многое другое, пишет издание «Федерал Пресс».

Данные характеристики позволяют использовать рой этих подводных ищеек для самых разных целей. В частности, они могут быть востребованы для изучения океана или для экологического мониторинга за окружающей средой. Запустить роботов можно как с лодки, так и с берега в зависимости от водоема, где проводится исследование, и поставленных задач.