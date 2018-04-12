Эпоха США закончилась на Ближнем Востоке вслед за британской: эксперт объяснил риторику Трампа по Сирии

Москва, 12 апреля. Вашингтон стремительно теряет свои позиции на Ближнем Востоке, а недавние заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного удара по Сирии являются попыткой повысить ставки.

Таким мнением поделился политолог Андрей Ермолаев.

«То, что написал Трамп, это переговорная позиция. Поднимаются ставки для того, чтобы можно было серьезно вести переговоры. Соединенные Штаты потеряли влияние и авторитет на Ближнем Востоке…» — отметил эксперт, выступая в эфире Телеканала 112.

По его словам, проект так называемого «нового» Ближнего Востока полностью провалился.

«Провальная, абсолютно неоправданная иракская операция, которая не принесла мир ни Ираку, ни Ближнему Востоку, постоянные интриги, связанные с переделами территорий стран – все это говорит о том, что после британской эпохи на Ближнем Востоке уходит и американская», — подчеркнул украинский политолог.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке в настоящее время обострилась в первую очередь из-за заявлений США о возможном ракетном ударе по Сирии. 11 апреля Дональд Трамп фактически подтвердил то, что атака на САР состоится, однако затем уточнил, что, возможно, удара в ближайшее время и не будет.