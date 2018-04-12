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Российских водителей будут штрафовать за отказ остановиться по требованию таможенника
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    Российских водителей будут штрафовать за отказ остановиться по требованию таможенника

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    Российских водителей будут штрафовать за отказ остановиться по требованию таможенника
    Москва, 12 апреля. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в КоАП РФ, предусматривающие штраф для водителей в размере до 800 рублей за отказ остановиться по требованию сотрудника таможни.

    Летом 2014 года были приняты поправки к закону о таможенном регулировании в России, согласно которому таможенники получили право останавливать отдельные транспортные средства и проверять документы и груз. Госдума приняла поправки к кодексу об административных нарушениях, касающихся штрафов водителей.

    В случае если водитель транспортного средства не остановился по требованию сотрудника таможни, на него налагается взыскание в размере до 800 рублей. Таможенные органы получают полномочия рассматривать дела в указанной сфере, пояснили авторы законопроекта.

    Автор: Ирина Селезнева
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