«Нам скрывать нечего»: Джонсон заявил, что ОЗХО опубликовала доклад по просьбе Лондона

Лондон, 12 апреля. Глава МИД Британии Борис Джонсон подтвердил, что ОЗХО опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, по просьбе Лондона.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад в «интересах прозрачности».

«В интересах прозрачности и потому что нам скрывать нечего, мы попросили ОЗХО опубликовать резюме, чтобы все могли его видеть, и передать полный доклад всем членам ОЗХО, включая Россию», — сказал министр, пишет РИА Новости.

Отметим, что в открытой части доклада ОЗХО ни название, ни формула «Новичка» не упоминается. Отношения России и Британии обострились на фоне инцидент в Солсбери. Лондон утверждает, что РФ причастна к отравлению Скрипалей. Москва категорически отрицает все обвинения.

В российском МИД считают происходящее «игрой на русофобском поле» и очередной провокацией. Власти РФ неоднократно заявляли, что готовы оказать помощь в расследовании, однако британцы под различными предлогами отказываются передать материалы дела.