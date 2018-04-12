Более 20 тысяч кроссоверов Mazda CX-5 отозваны из России

Москва, 12 апреля. Более 20 тысяч кроссоверов Mazda CX-5 отзываются из России из-за неисправности тормозной системы.

Как сообщает официальный сайт Росстандарта, выяснилось, что герметичность чехла заднего тормозного суппорта автомобилей находится в ненадлежащем состоянии. При эксплуатации данная неисправность может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза, и кроссовер, припаркованный на склоне, сможет сам тронуться с места.

Всего компания возвращает 20 030 машин, реализованных с ноября 2012 по сентябрь 2015 года. Кроссоверы пройдут проверку. Владельцев машин, подпадающих под отзыв, проинформируют письменно или по телефону.

Ранее компания Mazda сообщила, когда будет представлен обновленный пикап BT-50.