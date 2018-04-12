Поездка Порошенко в Германию обошлась в 1,3 млн гривен

Киев, 12 апреля. Стало известно, во сколько обошелся перелет делегации во главе с украинским лидером Петром Порошенко в Германию.

Государственное управление делами потратило 1,3 миллиона гривен на перелеты украинской делегации во главе с Петром Порошенко. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на данные Единого портала использования публичных средств.

Так, за авиаперелет украинской делегации по направлению Киев — Мюнхен — Берлин — Киев обошелся в 1279000 гривен. Денежные средства были выплачены государственному авиационному предприятию «Украина».

Напомним, Петр Порошенко во время своего визита в Германию встретился с канцлером Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Хайко Маасом.