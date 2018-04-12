Меню
Политика
Поездка Порошенко в Германию обошлась в 1,3 млн гривен
Украина
На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    Поездка Порошенко в Германию обошлась в 1,3 млн гривен

    728

    Поездка Порошенко в Германию обошлась в 1,3 млн гривен

    Киев, 12 апреля. Стало известно, во сколько обошелся перелет делегации во главе с украинским лидером Петром Порошенко в Германию.

    Государственное управление делами потратило 1,3 миллиона гривен на перелеты украинской делегации во главе с Петром Порошенко. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на данные Единого портала использования публичных средств.

    Так, за авиаперелет украинской делегации по направлению Киев — Мюнхен — Берлин — Киев обошелся в 1279000 гривен. Денежные средства были выплачены государственному авиационному предприятию «Украина».

    Напомним, Петр Порошенко во время своего визита в Германию встретился с канцлером Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром иностранных дел Хайко Маасом.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1890
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2050
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    2638
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    698