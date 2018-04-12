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Германия отказалась участвовать в возможной военной акции в Сирии
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    Германия отказалась участвовать в возможной военной акции в Сирии

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    Германия отказалась участвовать в возможной военной акции в Сирии

    Берлин, 12 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия не станет принимать участия в возможной военной акции в Сирийской республике, если до этого дойдет дело.

    «Германия здесь не будет принимать военное участие», — отметила она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

    По ее словам, «пока решения об этом (нанесении США военного удара по Сирии) нет».

    Напомним, ранее сообщалось, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии с ходе телефонных переговоров. Политики выразили обеспокоенность «недавним применением отравляющего газа» в Сирии, а также «угрозой эрозии» международного запрета на применение химоружия.

    На днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить нанести удар по позициям сирийской армии после того, как организация «Белые каски» заявила об использовании химического оружия в Думе. При этом известно, все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

    Автор: Тимур Румянцев
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