Германия отказалась участвовать в возможной военной акции в Сирии

Берлин, 12 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия не станет принимать участия в возможной военной акции в Сирийской республике, если до этого дойдет дело.

«Германия здесь не будет принимать военное участие», — отметила она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

По ее словам, «пока решения об этом (нанесении США военного удара по Сирии) нет».

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии с ходе телефонных переговоров. Политики выразили обеспокоенность «недавним применением отравляющего газа» в Сирии, а также «угрозой эрозии» международного запрета на применение химоружия.

На днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить нанести удар по позициям сирийской армии после того, как организация «Белые каски» заявила об использовании химического оружия в Думе. При этом известно, все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.