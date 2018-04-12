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Макрон заявил, что у Франции есть «доказательства» химатаки в Сирии
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    Макрон заявил, что у Франции есть «доказательства» химатаки в Сирии

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    Макрон заявил, что у Франции есть «доказательства» химатаки в Сирии

    Париж, 12 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна имеет доказательства якобы совершенной в сирийском городе Дума химатаки. Об этом он заявил в эфире телеканала «Тэ- эф 1».

    Отвечая на вопрос журналиста, есть ли у Парижа данные, свидетельствующие об использовании отравляющих веществ в Думе, Макрон ответил: «Да. У нас есть доказательства». При этом он не уточнил, о какого рода доказательствах идет речь и не предоставил их общественности.

    Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить к берегам Сирии авианосец и нанести удар по позициям сирийской армии после того, как организация «Белые каски» заявила об использовании химического оружия в Думе. Примечательно, что «Белые каски» не привели никаких доказательств, кроме устных свидетельств неких людей. При этом врачи, работающие в Думе, заявили, что к ним не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления. В связи с этим российская сторона приняла решение направить в сирийский город военную полицию, которая будет следить за правопорядком и пресекать подобные провокации.

    Автор: Антон Соколов
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