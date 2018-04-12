В Госдуме увидели положительные моменты в выходе Украины из СНГ

Москва, 12 апреля. В Государственной думе России считают, что в выходе Украины из СНГ для Содружества есть и положительные моменты. Об этом заявил в четверг депутат Госдумы Константин Затулин, отметив, что это придаст импульс интеграционным процессам внутри организации.

Как заявил Федеральному агентству новостей депутат Государственной Думы РФ и директор Института стран СНГ Константин Затулин, «в выходе Украины из Содружества наряду с отрицательными есть и положительные стороны». Он пояснил, что «теперь не надо делать скидку на Киев, который все время тормозил развитие СНГ и интеграционные процессы». Народный избранник также усомнился, что Украина полностью разорвет все отношения с организацией.

По его мнению, «она попытается сыграть ту же игру, что и Грузия, то есть, уходя, остаться», поскольку участие во многих соглашениях, заключенных в рамках СНГ, выгодно в первую очередь самой Украине».

В четверг, 12 апреля, президент Украины Петр Порошенко дал поручению правительству страны начать процедуру официального выхода страны из СНГ. Он также поручил закрыть украинское представительство при СНГ в Минске.

Грузия вышла из СНГ в 2009 году, тем не менее, Тбилиси остается участником более 70 соглашений, заключенных странами-участниками СНГ, и о планах выходить из них, не заявляло.