Меню
Политика
В Госдуме увидели положительные моменты в выходе Украины из СНГ
Украина
На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    В Госдуме увидели положительные моменты в выходе Украины из СНГ

    536

    В Госдуме увидели положительные моменты в выходе Украины из СНГ

    Москва, 12 апреля. В Государственной думе России считают, что в выходе Украины из СНГ для Содружества есть и положительные моменты. Об этом заявил в четверг депутат Госдумы Константин Затулин, отметив, что это придаст импульс интеграционным процессам внутри организации.

    Как заявил Федеральному агентству новостей депутат Государственной Думы РФ и директор Института стран СНГ Константин Затулин, «в выходе Украины из Содружества наряду с отрицательными есть и положительные стороны». Он пояснил, что «теперь не надо делать скидку на Киев, который все время тормозил развитие СНГ и интеграционные процессы». Народный избранник также усомнился, что Украина полностью разорвет все отношения с организацией.

    По его мнению, «она попытается сыграть ту же игру, что и Грузия, то есть, уходя, остаться», поскольку участие во многих соглашениях, заключенных в рамках СНГ, выгодно в первую очередь самой Украине».

    В четверг, 12 апреля, президент Украины Петр Порошенко дал поручению правительству страны начать процедуру официального выхода страны из СНГ. Он также поручил закрыть украинское представительство при СНГ в Минске.

    Грузия вышла из СНГ в 2009 году, тем не менее, Тбилиси остается участником более 70 соглашений, заключенных странами-участниками СНГ, и о планах выходить из них, не заявляло.

    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1890
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2050
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    2638
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    698