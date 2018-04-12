Меню
Новости Сирии
В Хомсе считают США «врагами человечества»
Украина
На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    В Хомсе считают США «врагами человечества»

    634

    В Хомсе считают США «врагами человечества»

    Хомс, 11 апреля. Глава сирийской провинции Хомс Таляль Барази назвал США «врагами человечества».

    Барази отреагировал на угрозы США осуществить массированный удар по Сирии.

    «Они (Соединенные Штаты. — Прим. ФАН) враги Сирии и враги человечества, — заметил сирийский политик. — Постоянно говорят о военной операции и ракетных ударах по Сирии, по сирийскому народу».

    Однако глава провинции подчеркнул, что жители САР способны противостоять этой агрессии, что они уже показали. Он добавил, что самое главное для сирийских властей — урегулировать ситуацию внутри страны.

    «И мы со своей стороны будем продолжать делать все ради мира, восстановления стабильности и восстановления Сирии», — заметил Барази.

    В Хомсе считают США «врагами человечества»

    Накануне психиатр объяснил поведение президента США Дональда Трампа в Twitter, где американский лидер то угрожал России и Сирии, то предлагал прекратить гонку вооружений.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1890
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2050
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    2638
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    698