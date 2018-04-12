В Хомсе считают США «врагами человечества»

Хомс, 11 апреля. Глава сирийской провинции Хомс Таляль Барази назвал США «врагами человечества».

Барази отреагировал на угрозы США осуществить массированный удар по Сирии.

«Они (Соединенные Штаты. — Прим. ФАН) враги Сирии и враги человечества, — заметил сирийский политик. — Постоянно говорят о военной операции и ракетных ударах по Сирии, по сирийскому народу».

Однако глава провинции подчеркнул, что жители САР способны противостоять этой агрессии, что они уже показали. Он добавил, что самое главное для сирийских властей — урегулировать ситуацию внутри страны.

«И мы со своей стороны будем продолжать делать все ради мира, восстановления стабильности и восстановления Сирии», — заметил Барази.

Накануне психиатр объяснил поведение президента США Дональда Трампа в Twitter, где американский лидер то угрожал России и Сирии, то предлагал прекратить гонку вооружений.