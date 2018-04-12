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Шкарпетки зимовi та лiтнi: НБУ объявил тендер на покупку почти тысячи пар носков
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    Шкарпетки зимовi та лiтнi: НБУ объявил тендер на покупку почти тысячи пар носков

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    Шкарпетки зимовi та лiтнi: НБУ объявил тендер на покупку почти тысячи пар носков

    Киев, 12 апреля. Национальный банк Украины (НБУ) объявил тендер на закупку летних и зимних носок за 36,8 тыс. гривен. Об этом сообщается в тендерной документации украинского ведомства, опубликованной в системе ProZorro.

    Отмечается, что тендер объявлен на закупку 604 пар летних носков черного цвета, с широкой двойной резинкой, в состав которых входит 75 процентов хлопка. 

    Шкарпетки зимовi та лiтнi: НБУ объявил тендер на покупку почти тысячи пар носков

    Кроме того, оглашен тендер на приобретение 302 пар зимних носков черного цвета с плоским швом, с широкой двойной резинкой, в состав которых входит 90 процентов хлопка.

    Ожидаемая цена закупки составляет 36 844 гривны.

    Также определен период дополнений — до 16 апреля этого года, а конечный срок подачи заявок — 18 апреля текущего года.

    Ранее стало известно, что Национальный банк Украины объявил тендер на закупку дров из твердых пород дерева.

    Автор: Дана Балан
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