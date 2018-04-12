Радиостанцию на Украине оштрафовали из-за языковых квот

Киев, 12 апреля. Украинская радиостанция «Европа плюс» была оштрафована почти на 1,5 тысячи долларов (38,7 тысячи гривен) по решению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины из-за несоблюдения квоты на трансляцию украинских песен.

«Европа плюс» должен уплатить штраф за невыполнение обязательной квоты песен на украинском языке», — сообщает пресс-служба регулятора.

На Украине телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений на трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента, согласно закону «О телевидении и радиовещании». Квоты на украинские песни на украинских радиостанциях были увеличены с 25% до 30% с 8 октября прошлого года.

Напомним, несколько дней назад Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания санкционировал внеплановые проверки двух телеканалов, которые показывали российские фильмы с участием артистов, внесенных в черный список якобы из-за угрозы нацбезопасности страны.