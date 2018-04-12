Вперед в каменный век: в соцсетях объяснили, почему СНГ — «это не про Украину»

Москва, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение кабинету министров начать процедуру выхода Украины из учредительных органов СНГ. В ответ пользователи соцсетей с юмором заметили, что решение совершенно правильное, напомнив, что СНГ – это Содружество Независимых государств, «а это явно не про Украину».

«Ну, правильно. Ведь СНГ- Содружество НЕЗАВИСИМЫХ Государств. И это явно не про Украину», — шутит Алексей Николаев.

Ну правильно. Ведь СНГ-Содружество НЕЗАВИСИМЫХ Государств.

И это явно не про Украину. — Алексей Николаев (@Alex17SM) April 12, 2018

Многие сошлись во мнении, что от этих мер пострадает только сама Украина. «Порошенко тянет Украину в каменный век», - заметил Петр Хомутов, предположив также, что в Киеве уже запаслись вышиванками.

Петя Украину тянет в каменный век

Вышиванка и запаслись — Хомутов Дмитрий (@khomytov2013) April 12, 2018

Нашлись и те, кто напомнил, что о таких планах Порошенко заявлял и ранее. «Неужели на этот раз точно?», Шо? Опять? Остоточно прощевай», «Остаточне прощевайте ? Какая часть?», «Остаточное прощевай на зубах вязнет»» — смеются микроблогеры.

Шо? Опять? Остоточно прощевай???????????????? — Andrei Zyev (@andreizyev98) April 12, 2018

Остаточне прощевайте ? Какая часть? — Сергей Аэропетьян (@mamba752) April 12, 2018

Остаточное прощевай на зубах вязнет! — Шишкина Галина (@NW8s0Agr77wpvo9) April 12, 2018

Кроме того, пользователи заверили Киев, что умолять Украину остаться в СНГ никто не будет.

«Даже компенсацию за выход не возьмут с Украины, как с Британии за выход из Европейского союза», — пишет Алексей Ширяевский.

Умолять остаться ни кто не будет. Даже компенсацию за выход не возьмут с Украины, как с Британии за выход из Европейского союза. — Алексей Ширяевский (@ShirAlYur73) April 12, 2018

Более того, несколько участников обсуждения поупражнялись в остроумии, заявив, что достойным музыкальным сопровождением выхода Украины из СНГ должна стать песня группы «Ленинград» «Дорожная».

«Дорожную Шнура уже заказывали?», — шутит xyi_ugodali. «Дорожная» Шнура уже давно неофициальный гимн Украины», — заметил в ответ Китайский партизан.

Дорожную Шнура уже заказывали? — ЯГО3A (@xyi_ugodali) April 12, 2018