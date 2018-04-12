Вперед в каменный век: в соцсетях объяснили, почему СНГ — «это не про Украину»
Москва, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение кабинету министров начать процедуру выхода Украины из учредительных органов СНГ. В ответ пользователи соцсетей с юмором заметили, что решение совершенно правильное, напомнив, что СНГ – это Содружество Независимых государств, «а это явно не про Украину».
«Ну, правильно. Ведь СНГ- Содружество НЕЗАВИСИМЫХ Государств. И это явно не про Украину», — шутит Алексей Николаев.
Ну правильно. Ведь СНГ-Содружество НЕЗАВИСИМЫХ Государств.— Алексей Николаев (@Alex17SM) April 12, 2018
И это явно не про Украину.
Многие сошлись во мнении, что от этих мер пострадает только сама Украина. «Порошенко тянет Украину в каменный век», - заметил Петр Хомутов, предположив также, что в Киеве уже запаслись вышиванками.
Петя Украину тянет в каменный век— Хомутов Дмитрий (@khomytov2013) April 12, 2018
Вышиванка и запаслись
Нашлись и те, кто напомнил, что о таких планах Порошенко заявлял и ранее. «Неужели на этот раз точно?», Шо? Опять? Остоточно прощевай», «Остаточне прощевайте ? Какая часть?», «Остаточное прощевай на зубах вязнет»» — смеются микроблогеры.
Шо? Опять? Остоточно прощевай????????????????— Andrei Zyev (@andreizyev98) April 12, 2018
Остаточне прощевайте ? Какая часть?— Сергей Аэропетьян (@mamba752) April 12, 2018
Остаточное прощевай на зубах вязнет!— Шишкина Галина (@NW8s0Agr77wpvo9) April 12, 2018
Кроме того, пользователи заверили Киев, что умолять Украину остаться в СНГ никто не будет.
«Даже компенсацию за выход не возьмут с Украины, как с Британии за выход из Европейского союза», — пишет Алексей Ширяевский.
Умолять остаться ни кто не будет. Даже компенсацию за выход не возьмут с Украины, как с Британии за выход из Европейского союза.— Алексей Ширяевский (@ShirAlYur73) April 12, 2018
Более того, несколько участников обсуждения поупражнялись в остроумии, заявив, что достойным музыкальным сопровождением выхода Украины из СНГ должна стать песня группы «Ленинград» «Дорожная».
«Дорожную Шнура уже заказывали?», — шутит xyi_ugodali. «Дорожная» Шнура уже давно неофициальный гимн Украины», — заметил в ответ Китайский партизан.
Дорожную Шнура уже заказывали?— ЯГО3A (@xyi_ugodali) April 12, 2018
«Дорожная» Шнура уже давно неофициальный гимн незалежной— Китайский партизан (@coolkeenru) April 12, 2018