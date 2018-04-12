Меню
#Соцсети
Вперед в каменный век: в соцсетях объяснили, почему СНГ — «это не про Украину»
Украина
На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    Вперед в каменный век: в соцсетях объяснили, почему СНГ — «это не про Украину»

    38

    Вперед в каменный век: в соцсетях объяснили, почему СНГ — «это не про Украину»

    Москва, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко дал поручение кабинету министров начать процедуру выхода Украины из учредительных органов СНГ. В ответ пользователи соцсетей с юмором заметили, что решение совершенно правильное, напомнив, что СНГ – это Содружество Независимых государств, «а это явно не про Украину».

    «Ну, правильно. Ведь СНГ- Содружество НЕЗАВИСИМЫХ Государств. И это явно не про Украину», — шутит Алексей Николаев.

    Многие сошлись во мнении, что от этих мер пострадает только сама Украина. «Порошенко тянет Украину в каменный век», - заметил Петр Хомутов, предположив также, что в Киеве уже запаслись вышиванками.

    Нашлись и те, кто напомнил, что о таких планах Порошенко заявлял и ранее. «Неужели на этот раз точно?», Шо? Опять? Остоточно прощевай», «Остаточне прощевайте ? Какая часть?», «Остаточное прощевай на зубах вязнет»» — смеются микроблогеры.

    Кроме того, пользователи заверили Киев, что умолять Украину остаться в СНГ никто не будет.
    «Даже компенсацию за выход не возьмут с Украины, как с Британии за выход из Европейского союза», — пишет Алексей Ширяевский.

    Более того, несколько участников обсуждения поупражнялись в остроумии, заявив, что достойным музыкальным сопровождением выхода Украины из СНГ должна стать песня группы «Ленинград» «Дорожная».

    «Дорожную Шнура уже заказывали?», — шутит xyi_ugodali. «Дорожная» Шнура уже давно неофициальный гимн Украины», — заметил в ответ Китайский партизан.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1846
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    1992
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    2533
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    681