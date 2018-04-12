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«Только Россия может уничтожить США дотла»: эксперт объяснил, почему не будет третьей мировой войны
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    «Только Россия может уничтожить США дотла»: эксперт объяснил, почему не будет третьей мировой войны

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    «Только мы можем уничтожить США дотла»: эксперт объяснил, почему не будет третьей мировой войны

    В программе «Время покажет» на Первом канале сегодня обсуждали вероятность начала третьей мировой войны из-за разногласий России и Запада по Сирии. Профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян уверен, что войны не будет, несмотря на то, что его оппонент из США, публицист Марк Наклз готов спорить на 5 тысяч рублей, что удар вот-вот произойдет.

    «Войны начинаются внезапно. 50 процентов успеха — это внезапность удара. Возьмите историю любой войны, абсолютно любой», — сказал доктор исторических наук Александр Сагомонян в эфире политического ток-шоу.

    Эксперт напомнил, что «Америка не воюет против сильных стран, это давно доказано».

    «Только Россия может уничтожить Америку дотла, и они это прекрасно понимают», — заметил профессор МГУ.

    По его мнению, сегодняшняя проблема заключается в том, что со времен войны во Вьетнаме США не проигрывали, «а в Сирии они потерпели поражение, потому что сирийский лидер Башар Асад остался у власти».

    «Они не могут это пережить. Россию запугивают, пытаются», — сказал Александр Сагомонян.

    При этом он выразил уверенность, что Москва и Вашингтон постоянно ведут переговоры по поводу ситуации в Сирии, но эти беседы не становятся достоянием общественности.

    «Во время Карибского кризиса так было: стояли корабли и одновременно шли переговоры. Договорились. В ближайшее время так тоже будет. Никакой войны не будет», — заключил эксперт.

    «Только мы можем уничтожить США дотла»: эксперт объяснил, почему не будет третьей мировой войны

    Ему попытался возразить американский журналист Марк Наклз, который был готов поспорить на пять тысяч рублей, что США нанесут удар по Сирии до конца апреля.

    «Вот смотрите, как играть с шулерами. Вчера Марк не спорил на деньги и говорил, что через день-два будет удар. «Русские солдаты, прячьтесь», — говорил он. Теперь, уже за пять тысяч, он говорит, что удар произойдет до конца месяца. А если поспорим на десятку, то до конца года? А если на пятнашку — до конца тысячелетия?» — вмешался ведущий программы Артем Шейнин.

    «Моя ставка — до конца месяца. Но спать можно спокойно: будет удар, и МИД России будет жаловаться. На этом дело закончится», — ответил американец.

    «Марк, если бы те, кто будет наносить удар, были бы уверены в том, что Россия будет жаловаться, потому что больше ничего не может, зачем им тогда ждать до конца месяца? Чего же не сегодня?» — уточнил у Наклза Шейнин.

    Но тот вдруг заявил, что не понимает вопроса.

    «Марк, как только ему ответить нечего, сразу забывает русский язык», — заметил Шейнин.

    Автор: Марина Степанова
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