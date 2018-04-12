«Только Россия может уничтожить США дотла»: эксперт объяснил, почему не будет третьей мировой войны

В программе «Время покажет» на Первом канале сегодня обсуждали вероятность начала третьей мировой войны из-за разногласий России и Запада по Сирии. Профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян уверен, что войны не будет, несмотря на то, что его оппонент из США, публицист Марк Наклз готов спорить на 5 тысяч рублей, что удар вот-вот произойдет.

«Войны начинаются внезапно. 50 процентов успеха — это внезапность удара. Возьмите историю любой войны, абсолютно любой», — сказал доктор исторических наук Александр Сагомонян в эфире политического ток-шоу.

Эксперт напомнил, что «Америка не воюет против сильных стран, это давно доказано».

«Только Россия может уничтожить Америку дотла, и они это прекрасно понимают», — заметил профессор МГУ.

По его мнению, сегодняшняя проблема заключается в том, что со времен войны во Вьетнаме США не проигрывали, «а в Сирии они потерпели поражение, потому что сирийский лидер Башар Асад остался у власти».

«Они не могут это пережить. Россию запугивают, пытаются», — сказал Александр Сагомонян.

При этом он выразил уверенность, что Москва и Вашингтон постоянно ведут переговоры по поводу ситуации в Сирии, но эти беседы не становятся достоянием общественности.

«Во время Карибского кризиса так было: стояли корабли и одновременно шли переговоры. Договорились. В ближайшее время так тоже будет. Никакой войны не будет», — заключил эксперт.

Ему попытался возразить американский журналист Марк Наклз, который был готов поспорить на пять тысяч рублей, что США нанесут удар по Сирии до конца апреля.

«Вот смотрите, как играть с шулерами. Вчера Марк не спорил на деньги и говорил, что через день-два будет удар. «Русские солдаты, прячьтесь», — говорил он. Теперь, уже за пять тысяч, он говорит, что удар произойдет до конца месяца. А если поспорим на десятку, то до конца года? А если на пятнашку — до конца тысячелетия?» — вмешался ведущий программы Артем Шейнин.

«Моя ставка — до конца месяца. Но спать можно спокойно: будет удар, и МИД России будет жаловаться. На этом дело закончится», — ответил американец.

«Марк, если бы те, кто будет наносить удар, были бы уверены в том, что Россия будет жаловаться, потому что больше ничего не может, зачем им тогда ждать до конца месяца? Чего же не сегодня?» — уточнил у Наклза Шейнин.

Но тот вдруг заявил, что не понимает вопроса.