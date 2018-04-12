Меню
Технологии
Платежная система «Мир» создаст свой сервис бесконтактной оплаты
Украина
На Украине обвинили Обаму в потере Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    Платежная система «Мир» создаст свой сервис бесконтактной оплаты

    841

    Платежная система «Мир» создаст свой сервис бесконтактной оплаты

    Москва,12 апреля. Российская платежная система «Мир» собирается запустить свой сервис бесконтактной оплаты «Мир Pay», сообщил в четверг генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

    Он отметил, что в настоящее время «Мир» работает с компаниями Google и Apple, однако отношения с американскими корпорациями сегодня непростые.

    «Поэтому то, что мы планируем сделать — это собственный сервис, мы его уже условно называем «Мир Pay», — отметил Комлев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    Он объяснил, что свой сервис позволит осуществлять удаленную загрузку данных карты в телефон вне зависимости от аппарата и платформы, на которой он работает. По словам Комлева, проект «Мир Pay», который позволит загружать образ банковской карты в телефон и расплачиваться за покупки бесконтактно, планируют предложить в 2018 году.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1890
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    2050
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    2638
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    698