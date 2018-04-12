Платежная система «Мир» создаст свой сервис бесконтактной оплаты

Москва,12 апреля. Российская платежная система «Мир» собирается запустить свой сервис бесконтактной оплаты «Мир Pay», сообщил в четверг генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Он отметил, что в настоящее время «Мир» работает с компаниями Google и Apple, однако отношения с американскими корпорациями сегодня непростые.

«Поэтому то, что мы планируем сделать — это собственный сервис, мы его уже условно называем «Мир Pay», — отметил Комлев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он объяснил, что свой сервис позволит осуществлять удаленную загрузку данных карты в телефон вне зависимости от аппарата и платформы, на которой он работает. По словам Комлева, проект «Мир Pay», который позволит загружать образ банковской карты в телефон и расплачиваться за покупки бесконтактно, планируют предложить в 2018 году.