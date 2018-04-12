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Европа объявила войну украинскому нелегальному алкоголю
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    Европа объявила войну украинскому нелегальному алкоголю

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    Европа объявила войну украинскому нелегальному алкоголю

    Киев, 12 апреля. ЕС решил бороться с рынками нелегального алкоголя, в первую очередь — война объявлена украинскому контрафакту.

    Как отмечает пресс-служба Европейской комиссии (ЕК), именно на Украине производится больше всего нелегального алкоголя в Европе. Сообщается, что уже в 2018 году ЕК начнет публиковать список производителей и продавцов контрафакта и будет следить, как борются с ними украинские власти.

    «Наши европейские коллеги настроены решительно. Они готовы задавать вопросы на государственном уровне, почему в Украине нелегальный рынок алкоголя стал такой масштабной проблемой», — рассказал руководитель ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк. Его цитируют украинские СМИ.  

    Напомним, ранее украинская Антикоррупционная правозащитная организация сообщила, что половина государственных спиртзаводов в стране занимается производством контрафакта.

    Отметим также, что Европейский союз неоднократно указывал, что киевским властям пора начать реальную борьбу с коррупцией в стране. Без этой работы Украине не стоит и задумываться о вступлении в Союз, уверены в Европе.

     

    Автор: Федор Веснин
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