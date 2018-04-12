Европа объявила войну украинскому нелегальному алкоголю

Киев, 12 апреля. ЕС решил бороться с рынками нелегального алкоголя, в первую очередь — война объявлена украинскому контрафакту.

Как отмечает пресс-служба Европейской комиссии (ЕК), именно на Украине производится больше всего нелегального алкоголя в Европе. Сообщается, что уже в 2018 году ЕК начнет публиковать список производителей и продавцов контрафакта и будет следить, как борются с ними украинские власти.

«Наши европейские коллеги настроены решительно. Они готовы задавать вопросы на государственном уровне, почему в Украине нелегальный рынок алкоголя стал такой масштабной проблемой», — рассказал руководитель ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк. Его цитируют украинские СМИ.

Напомним, ранее украинская Антикоррупционная правозащитная организация сообщила, что половина государственных спиртзаводов в стране занимается производством контрафакта.

Отметим также, что Европейский союз неоднократно указывал, что киевским властям пора начать реальную борьбу с коррупцией в стране. Без этой работы Украине не стоит и задумываться о вступлении в Союз, уверены в Европе.