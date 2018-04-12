Столтенберг и Могерини проведут переговоры по ситуации в Сирии

Москва, 12 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В пресс-службе НАТО не уточняется, по какому именно вопросу они проведут переговоры. Однако стало известно, что Йенс Столтенберг и Федерика Могерини рассмотрят ситуацию вокруг САР.

«Верховный представитель ЕС и генсек НАТО, в частности, рассмотрят ситуацию вокруг Сирии», — цитирвет ТАСС источника в европейских институтах.

НАТО не сделала ни одного заявления по теме о якобы атаке с применением химического оружия в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля.

Дамаск обвинили в том, что якобы сирийские военные нанесли удар с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. При этом известно, все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

Стало известно, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийской Думы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВС России.