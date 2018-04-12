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Столтенберг и Могерини проведут переговоры по ситуации в Сирии
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    Столтенберг и Могерини проведут переговоры по ситуации в Сирии

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    Столтенберг и Могерини проведут переговоры по ситуации в Сирии

    Москва, 12 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

    В пресс-службе НАТО не уточняется, по какому именно вопросу они проведут переговоры. Однако стало известно, что Йенс Столтенберг и Федерика Могерини рассмотрят ситуацию вокруг САР.

    «Верховный представитель ЕС и генсек НАТО, в частности, рассмотрят ситуацию вокруг Сирии», — цитирвет ТАСС источника в европейских институтах.

    НАТО не сделала ни одного заявления по теме о якобы атаке с применением химического оружия в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля.

    Дамаск обвинили в том, что якобы сирийские военные нанесли удар с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. При этом известно, все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором Организации по запрещению химического оружия.

    Стало известно, что «Белые каски» перед видеокамерами устроили постановочную «химическую атаку» на жителей сирийской Думы. Об этом сообщил Генеральный штаб ВС России.

    Автор: Дарья Смолина
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