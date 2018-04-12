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Украина не передавала в исполком СНГ официального уведомления о выходе
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    Украина не передавала в исполком СНГ официального уведомления о выходе

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    Украина не передавала в исполком СНГ официального уведомления о выходе

    Минск, 12 апреля. Исполком содружества не получал официального уведомления от Киев о выходе Украины из СНГ, сообщили в пресс-службе.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что поручил правительству начать процедуру выхода страны из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» постпредство Украины в Минске. 

    «Официального уведомления от Украины относительно ее выхода из СНГ в Исполнительный комитет не поступило. Ничего такого у нас нет», — прокомментировали в пресс-службе комитета, пишет РИА Новости.

    В апреле Киев отказался от участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ, который проходил в столице Белоруссии. Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. В феврале того же года новые власти заявили о намерении выйти из СНГ. 

    Автор: Ирина Селезнева
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