Украина не передавала в исполком СНГ официального уведомления о выходе

Минск, 12 апреля. Исполком содружества не получал официального уведомления от Киев о выходе Украины из СНГ, сообщили в пресс-службе.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что поручил правительству начать процедуру выхода страны из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» постпредство Украины в Минске.

«Официального уведомления от Украины относительно ее выхода из СНГ в Исполнительный комитет не поступило. Ничего такого у нас нет», — прокомментировали в пресс-службе комитета, пишет РИА Новости.

В апреле Киев отказался от участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ, который проходил в столице Белоруссии. Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. В феврале того же года новые власти заявили о намерении выйти из СНГ.