Источник назвал цену, за которую ЦСКА продаст Головина

Москва, 12 апреля. По информации Федерального агентства новостей, ЦСКА будет вести переговоры по своему полузащитнику Александру Головину, если за него будет предложено больше 25 млн евро.

Именно такая сумма, по словам источника, в настоящее время является минимальной за 21-летнего игрока, по мнению руководства ЦСКА. При этом отмечается, что речь не обязательно идет о продаже Головина предстоящим летом, поскольку и футболист, и клуб готовы работать дальше.

Головин дебютировал за ЦСКА весной 2015 года и с тех пор провел в составе армейцев 106 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Авторитетный портал transfermartk.de оценивает стоимость игрока в 10 млн евро. Ранее различные СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Арсенала» и «Челси».