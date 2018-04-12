ОЗХО опубликовала выводы по делу Скрипаля, «Новичок» не упомянут

Лондон, 12 апреля. Организация по запрещению химического оружия опубликовала открытую часть доклада, касающегося предполагаемого отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Следует отметить, что ни название, ни химическая формула вещества, которым были отравлены Скрипали, не называется — они представлены только в секретной части доклада, доступной лишь членам ОЗХО.

Как сообщает ОЗХО в своем отчете, полевой команде были переданы собранные на месте инцидента в Солсбери материалы и вещественные доказательства, а также биомедицинские образцы, которые «демонстрируют, что трое госпитализированных людей подверглись воздействию этого токсичного химического вещества».

Следует отметить, что команда ОЗХО выявила «почти полное отсутствие примесей в химическом агенте, обнаруженном в собранных образцах» — этот факт особо отмечен в докладе.

«Наименование и химическая структура выявленного токсичного химического вещества приводятся в полной засекреченной версии отчета секретариата [ОЗХО], которая доступна государствам-участникам [ОЗХО]», — указано в заключительном пункте отчета ОЗХО, который приводит Sky News.

Таким образом, широкой публике вновь, как и в начале расследования, оказался закрыт доступ к прямому и недвусмысленному подтверждению или опровержению заявлений Великобритании о том, что для атаки был использован разработанный в РФ нервно-паралитический агент «Новичок». Отметим, что Sky News по непонятным причинам настаивает на том, что речь идет именно об этом веществе, хотя его название в документе не фигурирует.

Напомним, Россия является одним из участников Организации по запрещению химического оружия — соответственно, Москва должна в ближайшее время получить секретную версию доклада.