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ОЗХО опубликовала выводы по делу Скрипаля, «Новичок» не упомянут
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    ОЗХО опубликовала выводы по делу Скрипаля, «Новичок» не упомянут

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    ОЗХО опубликовала выводы по делу Скрипаля, «Новичок» не упомянут

    Лондон, 12 апреля. Организация по запрещению химического оружия опубликовала открытую часть доклада, касающегося предполагаемого отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Следует отметить, что ни название, ни химическая формула вещества, которым были отравлены Скрипали, не называется — они представлены только в секретной части доклада, доступной лишь членам ОЗХО.

    Как сообщает ОЗХО в своем отчете, полевой команде были переданы собранные на месте инцидента в Солсбери материалы и вещественные доказательства, а также биомедицинские образцы, которые «демонстрируют, что трое госпитализированных людей подверглись воздействию этого токсичного химического вещества».

    ОЗХО опубликовала выводы по делу Скрипаля, «Новичок» не упомянут

    Следует отметить, что команда ОЗХО выявила «почти полное отсутствие примесей в химическом агенте, обнаруженном в собранных образцах» — этот факт особо отмечен в докладе.

    «Наименование и химическая структура выявленного токсичного химического вещества приводятся в полной засекреченной версии отчета секретариата [ОЗХО], которая доступна государствам-участникам [ОЗХО]», — указано в заключительном пункте отчета ОЗХО, который приводит Sky News.

    Таким образом, широкой публике вновь, как и в начале расследования, оказался закрыт доступ к прямому и недвусмысленному подтверждению или опровержению заявлений Великобритании о том, что для атаки был использован разработанный в РФ нервно-паралитический агент «Новичок». Отметим, что Sky News по непонятным причинам настаивает на том, что речь идет именно об этом веществе, хотя его название в документе не фигурирует.

    ОЗХО опубликовала выводы по делу Скрипаля, «Новичок» не упомянут

    Напомним, Россия является одним из участников Организации по запрещению химического оружия — соответственно, Москва должна в ближайшее время получить секретную версию доклада.

    Автор: Валентин Меликов
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