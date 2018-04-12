Роскачесто назвало марки безопасной сметаны

Москва, 12 апреля. Роскачество проанализировало 50 популярнейших марок сметаны 20% жирности на российских прилавках и поделилось итогами исследования. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что 42 бренда из 50 были признаны безопасными и отвечающими всем нормам и стандартам, а 36 из них признали товаром повышенного качества.

Лидерами в списке стали фирмы «Простоквашино», «Брест-Литовск», «Бежин луг», «Амка», а также «Ростагроэкспорт».

При этом сотрудники Роскачества обнаружили нарушения у восьми брендов, в том числе речь идет о фирмах: «Вологодское лето», «СФЕРМ», «Добрая буренка», «Зеленый берег», «Пестравка», «Молочные продукты Пушкиногорья», «Юрьевская буренка» и «Давлеканово».

В сметане бренда «Давлеканово» специалисты нашли фитостерины — растительные жиры, анализ которых подтвердил, что в данном продукте недостаточно некоторых кислот. В сметане других брендов специалисты не обнаружили тяжелые металлы, радионуклиды.