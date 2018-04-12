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Власти Сирии и их союзники нацелены «воспрепятствовать опасным замыслам» США
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    Власти Сирии и их союзники нацелены «воспрепятствовать опасным замыслам» США

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    Власти Сирии и их союзники нацелены «воспрепятствовать опасным замыслам» США

    Дамаск, 12 апреля. Власти Сирии и их союзники нацелены не допустить воплощения в жизнь опасных замыслов США и Запада, заявил советник президента Сирии Бусейна Шаабан.

    Власти Сирии готовятся к возможным массированым ударам со стороны США. Однако в Дамаске констатировали, что «не допустят того, чтобы события развивались по американскому сценарию». Шаабан отметил, что сирийские власти опираются в этом вопросе на своих союзников — Россию и Иран.

    «Сейчас проводятся интенсивные консультации между тремя странами для того, чтобы воспрепятствовать опасным замыслам США и Запада», — приводит слова советника сирийского президента ТАСС.

    Ранее западные СМИ растиражировали сообщение о химической атаке в Думе. Журналисты проигнорировали неоднократные заявления Дамаска о том, что воюющие в Сирии боевики обладают таким оружием. Остался без внимания и тот факт, что весь арсенал химоружия, который имелся в распоряжении властей Сирии, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО.

    Вашингтон без предоставления каких-либо доказательств обвинил в произошедшем Дамаск. Президент США Дональд Трамп пообещал ответить ударом по Сирии. Психиатр называл угрозы Трампа попыткой самопиара.

    Власти Сирии и их союзники нацелены «воспрепятствовать опасным замыслам» США

    Автор: Катерина Тимошенская
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