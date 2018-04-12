ЕК следит за ситуацией в Сирии, поддерживает контакты для обсуждения

Брюссель, 12 апреля. Руководство Европейской комиссии поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Пресс-секретарь Еврокомиссии утвердительно ответил на вопрос о том, проводил ли глава ЕК Жан-Клод Юнкер международные контакты для обсуждения обстановки и отслеживания ситуации в САР.

В то же время, отмечает РИА Новости, Схинас не стал отвечать на вопрос о том, связывался ли глава Еврокомиссии с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив лишь, что «если будет о чем сообщить журналистам, мы это сделаем».

В европейской дипслужбе отметили, что контакты по Сирии осуществляет также глава МИД Евросоюза Федерика Могерини. Представители дипломатического ведомства ЕС подчеркнули, что придерживаются ранее заявленной позиции по предполагаемой химатаке в Сирии, осуждают применение химоружия и призывает международное сообщество отреагировать на инцидент.