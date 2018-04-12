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Задержанный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный уверен в своей невиновности
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    Задержанный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный уверен в своей невиновности

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    Задержанный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный уверен в своей невиновности

    Кемерово, 12 апреля. Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, задержанный по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», заявил, что уверен в своей невиновности.

    По его словам, прибыв на место трагедии, пожарные велим себя правильно. Как рассказал Генин, к пожарным подошел охранник «Зимней вишни», сообщил, что на верхнем этаже ТЦ находятся дети и предложил проводить туда пожарных.

    «Мы побежали за ним. Я себя виноватым не считаю, мы сделали все правильно. Там много было людей, все кричали. У меня два уха, их там было больше двадцати, я уверен точно, ко мне подошел представитель администрации объекта, охранник и повел нас туда за собой», — утверждает он.

    Пожарный подчеркнул, что спасатели «сделали все, что могли и не могли», передает ТАСС. 

    Напомним, Генин обвиняется в халатности при тушении кемеровского ТЦ «Зимняя вишня». По версии следствия, он проигнорировал слова очевидца о том, что на четвертом этаже находится большое количество людей, и повел пожарных в другом направлении, где дверь оказалась запертой. Как утверждает следствие, действия Генина привели к гибели не менее 37 человек.

    Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

    Автор: Василий Котов
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