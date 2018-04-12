Порошенко опасается «российского вмешательства» в украинские выборы

Киев, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко опасается влияния РФ на предстоящие выборы президента Украины, а также на парламентские выборы.

«Мир должен предложить рецепт для противодействия российского вмешательства в любые выборы, в том числе российского вмешательства в украинские выборы», — заявил украинский глава на киевском форуме по безопасности.

Он напомнил, что в ближайшее время в западных странах пройдет более 20 избирательных кампаний. В частности, выборы в Европейский парламент.

В данный момент современный мир стоит перед глобальными вызовами, ключевые игроки должны принимать «ответственные решения», завил Порошенко, напомнив о ситуации в Сирии, от которой зависит мировая безопасность.

Порошенко выразил надежду, что миру удастся избежать «самого худшего сценария».

Напомним, что Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».