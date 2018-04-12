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Порошенко опасается «российского вмешательства» в украинские выборы
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    Порошенко опасается «российского вмешательства» в украинские выборы

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    Порошенко опасается «российского вмешательства» в украинские выборы

    Киев, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко опасается влияния РФ на предстоящие выборы президента Украины, а также на парламентские выборы.

    «Мир должен предложить рецепт для противодействия российского вмешательства в любые выборы, в том числе российского вмешательства в украинские выборы», — заявил украинский глава на киевском форуме по безопасности.

    Он напомнил, что в ближайшее время в западных странах пройдет более 20 избирательных кампаний. В частности, выборы в Европейский парламент.

    В данный момент современный мир стоит перед глобальными вызовами, ключевые игроки должны принимать «ответственные решения», завил Порошенко, напомнив о ситуации в Сирии, от которой зависит мировая безопасность.

    Порошенко выразил надежду, что миру удастся избежать «самого худшего сценария».

    Напомним, что Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

    Автор: Дима Оленин
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