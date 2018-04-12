Санкт-Петербург, 12 апреля. Ситуация, возникшая после введения США новых антироссийских санкций, потребует пристального внимания правительства РФ. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава кабмина РФ отметил, что после ожидаемого падения на новостях о санкциях и вероятной атаке США на Сирию рынки отыгрывают свои позиции.

«Наш фондовый, и валютный рынок весьма эмоционально на это отреагировал, падение биржевых индексов, естественно, сказалось и на показателях российских компаний. Несмотря на то, что ситуация в целом вполне контролируемая, мы видим то, что рынки ведут себя разнонаправленно, отыгрывают назад…» — рассказал Медведев.

По его словам, ситуация требует постоянного внимания тех, кто отвечает за состояние дел в производстве и финансовом секторе.

Напомним, 11 апреля комментарий Пентагона по Сирии спровоцировал рост курса рубля к доллару.