«Точек соприкосновения много»: ЯМЭФ станет площадкой возможностей для стран Африки

Симферополь, 12 апреля. Делегации более чем двадцати стран Африки примут участие в работе Ялтинского международного экономического форума. Эксперты считают, что крымская площадка откроет новые возможности для российского бизнеса.

В Крым впервые приедут парламентарии, чиновники и экономисты из Мали, Нигера, Марокко, Конго, Сенегала, ЮАР, Чада, Уганды и других африканских стран. По словам главы правления ЯМЭФ Андрея Назарова, деловые контакты в рамках форума станут отправной точкой в развитии торговых связей с Африкой.

Эксперты считают, что сотрудничество с Мадагаскаром в будущем может иметь большие перспективы. По мнению преподавателя кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александра Зданевича, страны Африканского союза заинтересованы в расширении партнерства с РФ.

Россия может предложить Мадагаскару сотрудничество по линии энергетики, современных технологий. Также возможно партнерство в сфере обработки алмазов, поставках с/х техники. Специалисты из РФ могли бы помочь Антананариву модернизировать связь на острове.