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«Точек соприкосновения много»: ЯМЭФ станет площадкой возможностей для стран Африки
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    «Точек соприкосновения много»: ЯМЭФ станет площадкой возможностей для стран Африки

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    «Точек соприкосновения много»: ЯМЭФ станет площадкой возможностей для стран Африки

    Симферополь, 12 апреля. Делегации более чем двадцати стран Африки примут участие в работе Ялтинского международного экономического форума. Эксперты считают, что крымская площадка откроет новые возможности для российского бизнеса.

    В Крым впервые приедут парламентарии, чиновники и экономисты из Мали, Нигера, Марокко, Конго, Сенегала, ЮАР, Чада, Уганды и других африканских стран. По словам главы правления ЯМЭФ Андрея Назарова, деловые контакты в рамках форума станут отправной точкой в развитии торговых связей с Африкой.

    Эксперты считают, что сотрудничество с Мадагаскаром в будущем может иметь большие перспективы. По мнению преподавателя кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александра Зданевича, страны Африканского союза заинтересованы в расширении партнерства с РФ.

    Россия может предложить Мадагаскару сотрудничество по линии энергетики, современных технологий. Также возможно партнерство в сфере обработки алмазов, поставках с/х техники. Специалисты из РФ могли бы помочь Антананариву модернизировать связь на острове.

    «На самом деле, точек соприкосновения много, и если наше бизнес-сообщество сможет выйти на первые роли, это было бы очень здорово», — сказал Зданевич, его слова приводит «Политэксперт»

    «Точек соприкосновения много»: ЯМЭФ станет площадкой возможностей для стран Африки

    Автор: Ирина Селезнева
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