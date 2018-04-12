Парк «Саратовских авиалиний» пополнят Embraer и Boeing

Саратов, 12 апреля. Авиационный перевозчик «Саратовские авиалинии» собирается обновить самолетный парк, уже в ближайшее время его пополнят три новых лайнера: два Embraer и один Boeing. Об этом заявил в четверг генеральный директор перевозчика Игорь Натыкан.

«Уже в ближайшее время мы получим новые суда — это два самолета Embraer-195, первый мы получим 21 апреля, а второй — в мае. И еще один — Boeing 737–800», — рассказал Натыкан.

Также отмечается, что на текущей неделе собственник провел рабочую встречу с лизинговым предприятием GECAS, где было принято решение о покупке авиакомпанией еще двух пассажирских лайнеров Embraer-195 и одного самолета Boeing 737-800 в 2019 году, передает ТАСС.

Напомним, «Саратовские авиалинии» — одно из старейших предприятий авиационной отрасли, работает под различными брендами в течение 86 лет.