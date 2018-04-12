Вопрос об аресте начальника пожарных, тушивших ТЦ «Зимняя вишня», рассмотрят 13 апреля

Кемерово, 12 апреля. Кемеровский суд рассмотрит ходатайство об аресте начальника пожарного караула Сергея Генина, который обвиняется в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Заседание суда должно пройти в пятницу, 13 апреля.

Все необходимые материалы уже поступили в Центральный районный суд Кемерово, где как раз будет рассмотрен вопрос об аресте Генина. Документы находятся у председателя суда Александра Вялова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Рассмотрение было назначено на сегодня, но было отложено на завтра на 10.30 (06.30 мск)», — сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, начальник пожарного караула проигнорировал информацию о коротком пути к людям и направил специалистов по длинному пути, тем самым потеряв время. Отмечается, что из-за халатных действий погибли не менее 37 человек, которые были в кинозале.

Напомним, в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который случился 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.