Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Москва, 12 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии с ходе телефонных переговоров, сообщил представитель немецкого кабмина Штеффет Зайберт.

«Канцлер Ангела Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом Эммануэлем Макроном по международному положению», — говорится в официальном заявлении Зайберта.

В ходе беседы Меркель и Макрон выразили обеспокоенность «недавним применением отравляющего газа» в Сирии, а также «угрозой эрозии» международного запрета на применение химоружия.

Лидеры Франции и Германии продолжат тесное сотрудничество по данному вопросу.

Напомним, что Запад обвиняет Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергает данные о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными. По словам МИД РФ, цель подобным вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные удары извне.