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Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Политика
Макрон заявил, что у Франции есть «доказательства» химатаки в Сирии
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    Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

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    Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

    Москва, 12 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии с ходе телефонных переговоров, сообщил представитель немецкого кабмина Штеффет Зайберт.

    «Канцлер Ангела Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом Эммануэлем Макроном по международному положению», — говорится в официальном заявлении Зайберта.

    В ходе беседы Меркель и Макрон выразили обеспокоенность «недавним применением отравляющего газа» в Сирии, а также «угрозой эрозии» международного запрета на применение химоружия.

    Лидеры Франции и Германии продолжат тесное сотрудничество по данному вопросу.

    Напомним, что Запад обвиняет Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергает данные о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными. По словам МИД РФ, цель подобным вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные удары извне.

    Автор: Дима Оленин
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